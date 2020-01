Wyzwanie na Dzień Walki z Rakiem

4 lutego to Światowy Dzień Walki z Rakiem. Pamiętajmy tego dnia o dzieciach, które na co dzień mierzą się z tą ciężką i podstępną chorobą. Fundacja "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" zaprasza do projektu, dzięki któremu ta pamięć będzie uśmiechnięta i pomoże w leczeniu dzieci chorych na raka.