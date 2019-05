Marzenia Weroniki. Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

Weronika kończy już terapię i jest na ostatniej prostej do wyzdrowienia. Wszystkim – i dzieciom i dorosłym – mówi, że nie można się poddawać i trzeba MOCNO wierzyć. Bo w pokonaniu choroby nowotworowej niesłychanie ważna jest psychika.

Bo kiedy głowa jest pełna marzeń WSZYSTKO SIĘ MOŻE ZDARZYĆ❗? Weronika niedawno się o tym przekonała. Zobaczcie:

https://www.youtube.com/watch?v=aD3OtKOYlDI

Dziś jest Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. W Polsce co godzinę, a na świecie co 35 sekund ktoś zapada na białaczkę lub inny nowotwór krwi – podaje portal Zwrotnikraka.pl. Lekarze i personel kliniki Przylądek Nadziei i pracownicy Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową wiedzą, jak poważny to problem. Przylądek Nadziei jest największym w Polsce centrum transplantacji szpiku u dzieci chorych na białaczki.

Pomyślcie dziś ciepło o wszystkich, który zmagają się z tymi chorobami. Dodajmy im siły, otuchy, wiary, nadziei i życzmy spełnienia marzeń! Tak, jak spełniło się marzenie Weroniki.