Miss Polonia i Wielki Dolnośląski Bal Charytatywny w Świeradowie-Zdrój na rzecz dzieci walczących z nowotworami

Wszystkie pieniądze uzyskane podczas wydarzenia przekazane zostaną na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową – inicjatorów budowy kliniki onkologii dziecięcej Przylądek Nadziei.

Wielki Bal Charytatywny odbędzie się w Hotelu Buczyński, który podczas wydarzenia ugości 180 osób, między innymi Prezydentów i Burmistrzów dolnośląskich miast, oraz najważniejszych lokalnych przedsiębiorców. Wielki Bal Charytatywny rozpocznie uroczysta kolacja, nie zabraknie też licznych atrakcji takich jak występy gwiazd. Najważniejszym punktem imprezy będzie jednak licytacja, podczas której pod młotek trafią unikatowe przedmioty przekazane przez polskich artystów i instytucje kultury. Cały zysk z biletów i licytacji przekazany zostanie dolnośląskiej Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, która opiekuje się pacjentami Przylądka Nadziei, największego w Polsce szpitala onkologicznego dla dzieci.

Jak mówi organizator Wielkiego Balu Charytatywnego, z firmy FL Group, Paweł Zabilski:

- Bardzo cieszymy się, że dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Burmistrzem Świeradowa – Zdrój oraz dyrekcją Hotelu Buczyński udało się zorganizować wydarzenie, które wesprze działania tak wyjątkowej fundacji. Organizując konkurs Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego naszym głównym priorytetem było udowodnienie, że wybory mogą wnieść do naszego regionu nie tylko piękno, ale również zwrócić uwagę na najważniejsze problemy i szczytne inicjatywy.

- Dla Fundacji to wielki zaszczyt brać udział w tak wyjątkowym wydarzeniu. Marka Miss Polonia kojarzy się z pomaganiem i filantropią, a laureatki znane są z aktywności na rzecz potrzebującym. Fakt, że tym razem pomagają naszym małym podopiecznym to wspaniała wiadomość – cieszy się Justyna Zalewska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. – Serdecznie dziękujemy również wszystkim uczestnikom Balu! Dzięki państwa wsparciu będziemy mogli jeszcze lepiej pomagać dzieciom, które na co dzień zmagają się z poważną chorobą. Każdy uśmiech, jaki pojawi się na ich twarzach jest bezcenny!

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 28 lat opiekuje się małymi pacjentami Przylądka Nadziei, wrocławskiej kliniki onkologii dziecięcej. Co roku w tym szpitalu leczy się około 2000 dzieci, które każdego dnia toczą walkę o własne zdrowie. Fundacja kupuje bardzo drogie, nierefundowane leki, terapie ratujące życie, protezy i rehabilitacje dla maluchów. Finansuje także badania naukowe, związane z diagnostyką i leczeniem nowotworów dziecięcych.

Zapisy na Bal dostępne u organizatorów:

Paweł Zabilski

pawel.zabilski@flrp.pl

Tel. 535 260 320

Zapraszamy również do śledzenia wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2120737768017794/