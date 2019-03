Koncert Nadziei. Anita Lipnicka zagra dla dzieci chorych na raka

Już 17 kwietnia o godzinie 19.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu rozpoczyna się 10. Koncert Nadziei. W ten wyjątkowy wieczór artyści i publiczność wspólnie wyciągają pomocną dłoń do dzieci chorych na raka, małych pacjentów wrocławskiej kliniki Przylądek Nadziei. Udział w tym szczególnym wydarzeniu wezmą:

Muzykujący Przyjaciele Fundacji z towarzyszeniem orkiestry DZIUBEK BAND w widowisku muzycznym "DZIECI ROCK&ROLLA" , czyli największymi przebojami muzyki rozrywkowej.

Zasiadając na widowni nie tylko będzie można przeżyć niezwykłe chwile, ale dodatkowo pomóc w powrocie do zdrowia dzieciom. To one są cichymi bohaterami Koncertu Nadziei, bo to na ich rzecz organizowane jest to wielkie wydarzenie. Cały dochód z biletów i aukcji prowadzonych podczas imprezy oraz wpłaty sponsorów przeznaczony zostanie na leczenie małych pacjentów Przylądka Nadziei, największego szpitala onkologii dziecięcej w Polsce.

Dwa lata temu organizatorom udało się zebrać 750 tysięcy złotych, a w poprzedniej edycji przekroczyli milion! To prawdziwy unikat w skali całego kraju – nikomu na żadnym wydarzeniu artystycznym nie udało się do tej pory zgromadzić aż takiej kwoty. Czy i tym razem uda nam pobić rekord? Żeby było to możliwe, potrzebna jest Wasza pomoc.

Koncert Nadziei

17 kwietnia, godz. 19.00

Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, pl. Wolności 1

Bilety:

https://www.nfm.wroclaw.pl/kalendarium/wydarzenie/7142

Dołącz na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1522414691224125/