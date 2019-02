Akcja #pokaPITa. Anita Sokołowska namawia internautów do pomagania

Twarzą akcji społecznej jest Anita Sokołowska, która rzuca internautom wyzwanie - zrób sobie zdjęcie z PITem, lub z kartką na której jest widoczna nazwa akcji. Wrzuć je na Instagram, Facebooka albo inne media społecznościowe i oznacz je hasztagiem #pokaPITa. Dzięki temu pokazujesz, że i Ty pomagasz!

A to bardzo ważna pomoc. Może się wydawać, że 1% podatku to niewiele. Jednak nawet te niewielkie kwoty, przekazywane przez wszystkich dobrych ludzi złożyły się w ubiegłym roku na kwotę 750 milionów złotych! Dla wielu instytucji środki z 1% to podstawa ich budżetów. A dla podatnika nie stanowią żadnego kosztu. Wystarczy w odpowiednie pole formularza wpisać numer KRS wybranej organizacji.

Wykorzystując znane social media Fundacja stworzyła popularną akcję viralową o szerokim zasięgu. Do pomagania namawiają już: profesor Jan Miodek, wybitny polonista który od lat wspiera szczytne cele i profesor Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ambasadorami #pokaPITa zostali również:

: Tariel Zandukeli, Artur Komorowski, Paweł Czapliński, Robert Jędrych wraz z siłownią Bridge National Crossfit, Roksana Wejs oraz zawodniczki z Volley Wrocław; firmy: Mercedes Grupa Wróbel, Pfegehelden, Techland, Bioherba,

Do #pokaPITa zaprasza też ciągle rosnąca rzesza internautów, którzy dają dobry przykład i są dowodem, że pomaganie ma sens!

Jeżeli chcecie zobaczyć, kto wziął udział w akcji, odwiedźcie oficjalną stronę #pokaPITa: https://naratunek.org/pokapita/

Zachęcamy do podjęcia wyzwania. Pokaż, że i Ty pomagasz!