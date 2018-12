Paclan wspiera Onkomocnych z Wrocławia

Wygrali z nowotworem, ale kilka lat po pokonaniu choroby nadal potrzebują dalszej specjalistycznej opieki. Dzięki zaangażowaniu dolnośląskich instytucji i firm, we Wrocławiu powstanie pierwsza w Polsce poradnia dla Onkomocnych.

W nowej placówce dzieci, młodzież i dorośli będą mogli bezpłatne skorzystać z pomocy lekarzy i otrzymać wskazówki dotyczące dalszych badań. To inicjatywa Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która każdego roku pomaga 2000 dzieci z całej Polski leczącym się we wrocławskim szpitalu. W realizację szczytnego celu postanowiła włączyć się marka Paclan z Kątów Wrocławskich, dystrybutor i producent artykułów gospodarstwa domowego. W poniedziałek 17 grudnia w biurze Fundacji przedstawiciele firmy przekazali symboliczny czek.

– To wyjątkowy dar serca, do tego w niezwykłym momencie. Cieszymy się, że firma Paclan dołącza do grona naszych Przyjaciół właśnie w okresie świąt, kiedy wszyscy staramy się dać jak najwięcej radości i uśmiechu dzieciom. W tym przypadku oprócz uśmiechu dajemy coś znacznie więcej: zdrowie – mówi Mirosław Szozda, wiceprezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Choroba Nowotworową”.

– Podczas świąt w szczególny sposób odkrywamy magię zwykłych rzeczy i przypominamy sobie moc prostych gestów. Większość z nas jest wtedy razem z rodziną i bliskimi. Są jednak osoby, które nie mogą spędzać czasu tak, jak sobie wymarzyły. Boleśnie doświadczają tego dzieci cierpiące na poważne schorzenia nowotworowe, które od momentu wykrycia choroby przez wiele lat będą potrzebować leczenia i opieki. Dzięki instytucjom takim jak Fundacja rodziny nie są pozostawione samym sobie. Mamy głęboki podziw i szacunek do jej działań, dlatego uznaliśmy, że wspólnie możemy zrobić coś dobrego dla małych i dużych pacjentów – podkreśla Marta Krokowicz, Marketing Manager firmy Paclan.

Okazane wsparcie jest zwieńczeniem tegorocznej akcji świątecznej pod hasłem ,,Odkryj magię zwykłych rzeczy”. Marka Paclan jest obecna w polskich domach od 25 lat. Teraz dzięki jej pomocy Fundacja będzie mogła sfinansować uruchomienie w klinice Przylądek Nadziei wyjątkowego w skali kraju przedsięwzięcia. We Wrocławiu powstanie pierwsza w Polsce poradnia onkologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy pokonali raka pięć lat temu i wcześniej.

– Na polskiej mapie onkologicznej pojawia się unikalna placówka. Dziś sytuacja wygląda tak, że po pięciu latach od wyzdrowienia pacjenci onkologiczni przestają być objęci programami refundowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a przecież nadal wymagają specjalistycznej opieki – tłumaczy Mirosław Szozda, wiceprezes Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Choroba Nowotworową”.

Byli pacjenci Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej będą mogli liczyć na dalszą i bezpłatną pomoc lekarzy. W ten sposób wszyscy Onkomocni – i mali i już dorośli – trafią pod skrzydła onkologów i psychologów, którzy przygotują dla podopiecznych harmonogram badań kontrolnych oraz rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. W poradni będzie można skorzystać także z bezpłatnych badań mammograficznych, endokrynologicznych i kardiologicznych.

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową od 27 lat dzielnie wspiera małych pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, którzy przyjeżdżają tutaj z całego kraju. Klinika jest największym ośrodkiem przeszczepowym w Polsce. Fundacja finansuje dla niej kosztowne, nierefundowane leki i rehabilitacje, kupuje sprzęt medyczny oraz wspiera badania naukowe. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu został wybudowany Przylądek Nadziei, najnowocześniejszy w Polsce szpital dla dzieci chorych na raka.

– Jeszcze nigdy w ciągu ćwierć wieku historii Fundacji nie zdarzyło się, żebyśmy nie byli w stanie sfinansować pomocy dla któregokolwiek dziecka. To było i jest możliwe właśnie dzięki takim wspaniałym ludziom, jak przedstawiciele firmy Paclan. W imieniu pacjentów jesteśmy im bardzo wdzięczni za pomoc – mówi Mirosław Szozda.

Paclan to mocna rzecz! Marka należąca do Cedo sp. z o.o., firmy zajmującej się produkcją artykułów gospodarstwa domowego, takich jak: ściereczki, gąbki, worki na odpady, papier do pieczenia, folie spożywcze, torebki na mrożonki

i... woreczki na pieluszki. Więcej informacji o nas na http://www.paclan.pl.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” to organizacja pożytku publicznego, działająca od 27 lat na rzecz małych pacjentów Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Każdego roku pomaga 2000 dzieci z całej Polski, które leczą się we wrocławskim szpitalu.