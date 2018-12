Gala Zwycięzców. We Wrocławiu spotkają się Onkomocni z całej Polski

Galę zwycięzców we Wrocławiu Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” organizuje co dwa lata. Tym razem we Wrocławskim Centrum Kongresowym. Gala jest okazją dla byłych pacjentów, by po latach spotkać znajomych i przyjaciół z czasów terapii, raz jeszcze uściskać lekarzy, pielęgniarki i personel szpitala, wszystkich którzy pomogli w powrocie do zdrowia. I poopowiadać, jak potoczyły się losy po wyzdrowieniu.

Wyjątkowym punktem w programie gali będzie wręczenie Kropel Życia. To nagrody dla osób, które pomagają dzieciom chorym na raka w powrocie do zdrowia i wspierają działania kliniki Przylądek Nadziei, najnowocześniejszego w Polsce szpitala onkologicznego dla dzieci. W tym roku laureatów jest piętnaścioro w sześciu kategoriach:

Lekarze : Grzegorz Dobaczewski, Aleksander Krzywulski, Dorota Sęga-Pondel i Jadwiga Węcławek – Tompol

Pielęgniarki : Ilona Baszkiewicz, Elżbieta Wójcik

Nauczyciele : Krupa Gallery, Kasia Tereba

Wolontariusze : Rafał Olek, Barbara Zabawa – Konieczna

Dobre dusze : Sylwia Pawlicka, Jadwiga Fidorska, Małgorzata Pałgan

Przyjaciele: Mirosław Brzozowski, ks. Marek Kluwak

Podczas gali ogłoszone zostanie też uruchomienie przy Przylądku Nadziei pierwszej w naszym kraju poradni dla pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej ponad pięć lat temu. To kolejny, nowatorski projekt wrocławskich onkologów dziecięcych. Ważny, bo pacjenci onkologiczni po pięciu latach od wyleczenia przestają być objęci programami refundowanymi przez NFZ. A przecież specjalnej opieki wymagają nadal. Odtąd we Wrocławiu byli pacjenci Przylądka będą mogli na nią liczyć. I to bezpłatnie.

Projekt zakłada też zbudowanie wokół kliniki całej społeczności byłych pacjentów. To właśnie są Onkomocni, którzy nie tylko będą mogli korzystać z porad lekarzy i psychologów, ale także wspierać się wzajemnie, dzielić się doświadczeniami na co dzień i organizować wspólne wydarzenia.

Na scenie dojdzie też do niecodziennego spotkania. Dwoje pacjentów Przylądka Nadziei, którzy pokonali białaczkę dzięki przeszczepowi szpiku, pozna i pierwszy raz w życiu spotka dawców, którym zawdzięczają zdrowie i życie. To będzie wzruszająca chwila!

Gościem specjalnym będzie Michał Zawadka. Mistrz Polski Przemówień Publicznych, pisarz, autor książek motywacyjnych dla dzieci i młodzieży. Opowie gościom, jak ważnym elementem w powrocie do zdrowia i po wyzdrowieniu również jest motywacja. I jak znaleźć ją w sobie na co dzień.

Największy w Polsce, charytatywny pokaz magii

Prezentem dla onkoMOCNYCH i wszystkich gości będzie jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie - największy w Polsce pokaz magii, przygotowany przez znanego iluzjonistę Marcina Muszyńskiego. Półtoragodzinne show z najtrudniejszymi elementami sztuki iluzji: latającym fortepianem, znikającymi i lewitującymi ludźmi, przecinaniem człowieka piłą i... same nogi jeżdżące na rowerze - to tylko niewielki fragment tego, co czeka widzów tego wieczora.

Co więcej, występ mistrza iluzji będą mogli obejrzeć wszyscy chętni! Otwarty pokaz rozpocznie się o godzinie 20.00 we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1.

Bilety można kupić na platformie Eventim.pl (http://bit.ly/PokazMagii). Cały dochód przeznaczony będzie na leczenie dzieci chorych na raka, pacjentów kliniki Przylądek Nadziei!



Serdecznie zapraszamy!

Gala Zwycięzców 2018

15 grudnia 2018

Wrocławskie Centrum Kongresowe

ul. Wystawowa 1



Rozpoczęcie gali: godzina 12.00

Otwarty, charytatywny, Największy w Polsce Pokaz Magii: godzina 20.00

bilety: http://bit.ly/PokazMagii