Popularni Twórcy pomagają #StanąćNaNogi OnkoMamom. Kampania "Mama Ma Siłę" na Instagramie

Mamy towarzyszące dzieciom w chorobie onkologicznej nie mają czasu myśleć o sobie. Ich życie wywraca się do góry nogami, gdy słyszą diagnozę: "Pani dziecko ma raka". OnkoMamy potrzebują chwili odpoczynku, oddechu, by mogły być silne dla swoich chorych dzieci.

Dlatego Fundacja “Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” zainicjowała w Dniu Mamy kampanię “Mama ma siłę!”. Jej celem jest zebranie środków na roczny program zajęć wellbeingowych dla Mam w klinice "Przylądek Nadziei", w której leczą się dzieci i młodzież chore na nowotwory.

Elementem kampanii jest akcja viralowa na Instagramie. Za koncepcję kreatywną odpowiadaj agencja House of Hype. W ramach promocji kampanii zachęcamy użytkowników do publikacji zdjęcia do góry nogami - na znak wsparcia dla OnkoMam, których życie wywróciło się do góry nogami, oznaczając post hasztagami #StanąćNaNogi i #MamaMaSiłę.

Do akcji na Instagramie dołączyli już znani celebryci i influencerzy - Małgorzata Socha, Katarzyna Zielińska, Agnieszka Sienkiewicz i wielu innych Twórców, których historia OnkoMam chwyciła za serce.

Każdy może okazać solidarność, podziw i uznanie dla OnkoMam poprzez ten symboliczny gest i zamieścić na swoim profilu odwrócone do góry nogami zdjęcie oraz link do zbiórki na rzecz OnkoMam.

Szczegółowe informacje nt. kampanii znajdują się na stronie mamamasile.naratunek.org.

Linki do wybranych publikacji:

https://www.instagram.com/p/CeDWxG4gWeg/

https://www.instagram.com/p/CeCEREmoTk_/

https://www.instagram.com/p/CeDu00zoMqy/

https://www.instagram.com/p/Cd_azGpLG3z/

https://www.instagram.com/p/Cd7qEF0M5S3/

https://www.instagram.com/explore/tags/stanąćnanogi/