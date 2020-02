#niemarnuj1% - akcja społeczna, do której dołączają internauci i…celebryci!

Ponad 5 milionów Polaków nie przekazuje 1% podatku potrzebującym na wybrany cel charytatywny. Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” postanowiła to zmienić i stworzyła akcję społeczną na Instagramie o nazwie #niemarnuj1% do której dołączyło już ok 100 internautów, w tym znani sportowcy, celebryci i influencerzy. Kampania ma na celu uświadomienie Polakom, jak ważne jest przekazanie 1% na wybrany cel charytatywny.