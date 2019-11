Podaruj prezent na święta. Pomóż sprawić radość dzieciom chorym na raka

Ruszyła właśnie kolejna edycja akcji "Podaruj prezent na święta małym pacjentom Przylądka Nadziei". Co roku w Przylądku Nadziei leczy się blisko 2000 pacjentów. Każdy może zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i sprawić radość dzieciom, które nie mogą spędzić Bożego Narodzenia z najbliższymi.

Wystarczą cztery proste kroki:

Kup zabawkę, klocki, grę lub książkę.

Przynieś lub przyślij prezent na adres Fundacji: ul. Ślężna 114s/1, 53-111 Wrocław.

Wolontariusze przygotują paczki dostosowane do wieku podopiecznych i w okresie świątecznym będą rozdawać je dzieciom.

Jeśli chcesz, możesz też zrobić zdjęcie z prezentem (lub poprosić o zdjęcie w Fundacji) i zamieścić je na Instagramie z oznaczeniem #podarujprezentnaswieta - takie zdjęcie pojawi się na stronie akcji, żeby dzieci mogły zobaczyć, ile osób o nich myśli i pamięta!

Wszystkie informacje na temat akcji znajdziecie na stronie internetowej:

www.podarujprezent.naratunek.org

Na stronie zamieszczony został też katalog zabawek, gier i książek przygotowany przez psychologów dziecięcych z kliniki Przylądek Nadziei. To sugestie prezentów, które mają dodatkową wartość terapeutyczną. Nie tylko ucieszą, ale również pomogą w powrocie do zdrowia i w rozwoju. To również dobra inspiracja dla prezentów, które chcemy podarować swoim bliskim!

W ubiegłym roku do małych pacjentów trafiło ponad 1000 fantastycznych prezentów z całej Polski. Dzięki nim, wolontariusze spędzili na wspólnej zabawie z dziećmi ponad 2500 godzin pełnych uśmiechu. Uśmiechu, który w takim miejscu, jak szpital onkologiczny ma szczególne znaczenie. Powtórzmy to również podczas tegorocznych świąt!