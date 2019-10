W Przylądku Nadziei wystartował Charytatywny Maraton Szycia. Teraz Wasza kolej!

Zaprojektowali ją Mali Pacjenci z „Przylądka Nadziei”, którzy kilka miesięcy temu zamienili się w prawdziwych designerów. To oni wymyślili, a następnie przenieśli na papier linię kreatyną „Nadziei”. Narysowali obrazki, które trafiły na samą maszynę (to, co jest na „Nadziei” to kompilacja pracy kilkorga dzieci) oraz na jej opakowanie.